90er vs. 2000er Party Faschingspecial

Wir präsentieren die 90er vs. 2000er Party bei uns in der halle02, dieses Mal als großes Fasching Special! Es gibt natürlich keinen Verkleidungszwang, aber wer mal wieder als Backstreet Boy oder Britney Spears abdancen will, der hat hier die Chance dazu! Also kommt gerne verkleidet und freut euch dann über einen Free-Shot.

Hier könnt ihr SEEED, die REDNEX, LADY GAGA und die BACKSTREET BOYS zusammen auf einer Party erleben!Denn bei diesem "DJ-Battle", wirst Du sie alle hören. Die beiden DJs D-K-Dance (90er Party) und DJ Phil La Folie (2000er Party) stehen sich auf der Bühne gegenüber und hauen sich wechselseitig die größten Hits der 90er und 2000er um die Ohren. Freue Dich auf ein regelrechtes Party Inferno, zwischen "Barbie Girl" und "Ketschup Song". Hier trifft OASIS auf GREEN DAY, EMINEM auf FETTES BROT, ROBBIE WILLIAMS auf MADONNA - und Du wirst von der Tanzfläche überhaupt nicht mehr runterkommen! Klingt gut? Ist es auch!