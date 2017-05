Ihr liebt die 90er!? Dann ist dies Euer Abend! Egal ob DJ Bobo, Ace of Base oder Backstreet Boys, der 90IES Sound ist Party pur! DJ QUESD (90ies Mixtape) und DJ THIS IS NUTS (Trash Pop/Mono Bar Stuttgart) kramen für Euch die besten Partykracher dieser Dekade hervor und schmettern sie auf die Tanzfläche.