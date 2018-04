90s Kids in der Schräglage (Vorfeiertag!)

Endlich ist es wieder soweit: Die schrägen 90’er sind back im Kessel! Ob Haddaway, Britney Spears, The Spice Girls, Die Fantastischen Vier, Backstreet Boys oder Scooter. DJ DISHO Discoschorle und DJ Gambit haben ihre alten Kassetten ausgekramt und werden euch mit fancy Beats aus eurer Jugend mal wieder so richtig einheizen – all night long! Egal ob Leggins, Buffalos und Bauchfrei - alles ist erlaubt und die Schräglage wird wie jedes mal in einen Club der wilden 90’s verwandelt!

I Love College präsentiert "90's KIDS" - die fresh abgefahrene 90's Party in der Schräglage Stuttgart. ㋡

✪ 90’s DEKO & SPECIALS

✪ KONFETTIKANONEN

✪ KNICKLICHTER

‪#‎HYPERHYPER‬