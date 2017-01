90s meets Assi-Schlager-Fasching

Wir verlassen das Zollamt, da es leider schließen musste, weiter geht es im Universum.

Wir bieten 2 größere Floors, eine chill Lounge um N 64 Mario Kart zu zocken, 1500 Knicklichter, die üblichen Gießkannen uvm….

Wir feiern – VOLLE KANONE – FASCHING

Nach der letzetn feucht fröhlichen Weihnachtsparty im Dezember steht die nächste Sause am Fr. 23. Februar an. Es geht direkt Vollgas weiter! Denn das Motto lautet diesmal >Fasching vs Bad Taste<

Wir haben die super über mega hyper Faschingsparty am Start. Im Vergleich zu vielen anderen Gammel Joe Faschingspartys feiern wir hardcore die ganze Nacht mit den besten Leuten !

Ob ihr im Faschingskostüm oder Bad Taste Outfit feiern wollt, bleibt euch überlassen.

Musikalisch bieten wir wieder Vergnügen für Jedermann.

Der riesengroße Mainfloor wird mit allerbesten Songs der 90er bespielt – von den Backstreet Boys über Scooter bis hin zu “Killing Me Softly” von den Fugees.

Einen Katzensprung weiter wird das allseits bekannte Dj Duo Bewusstlos im zweiten Floor mit dem Besten was es an Faschings – Assischlager gibt, rocken. Ob Viva Colonia von de Höhner, Polonäse Blankenese oder ganz normaler ‘Assi’ Schlager – hier kommt die ganze Palette dran.

Mainfloor: 90s Music

2nd Floor: Assischlager