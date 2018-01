195. Öhringer Pferdemarkt mit Pferdeprämierung und großem Krämermarkt

Jeweils am dritten Montag im Februar strömen jährlich Tausende von Besuchern auf den traditionellen Öhringer Pferdemarkt.

Dieser “höchste Öhringer Feiertag”, der bereits seit 1823 regelmäßig stattfindet, verbindet auf anschauliche Weise alte Traditionen mit zeitgemäßer und innovativer Landtechnik. Eingeleitet wird der Öhringer Pferdemarkt stets durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Öhringer Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Begleitet wird dieser Sonntag bereits ab dem Vormittag durch Ausstellungen landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte rund um den Öhringer Bahnhof, sowie in der Möhriger Straße. Außerdem kann auch schon an einigen Krämermarktständen rund um den Öhringer Bahnhof von 8-18 Uhr das eine oder andere erstanden werden.

Zu bestaunen gibt es in jedem Jahr eine große Rassegeflügel- und Rassekaninchenschau des Hohenloher Kleintierzüchtervereins in dessen Züchterheim im Zeilbaumweg 8 (Industriegebiet West), dies ist am Sonntag und am Montag ab 9 Uhr geöffnet.

Ein Magnet für Jung und Alt ist der große Vergnügungspark auf dem Parkplatz bei der Alten Turnhalle in der Hunnenstraße, dieser sorgt bereits ab Samstag bis Dienstag für Rummelplatzatmosphäre.

Für die kleinen Besucher des Pferdemarktes dürfen natürlich die Pferde nicht fehlen, sonntags findest das Ponyreiten auf der Herrenwiese von 14:30-17:00 Uhr statt.

Im Zeichen der Pferde

Am Montag findet ab 9 Uhr auf dem Gelände des Herrenwiesen-Parkplatzes eine große Zuchtpferdeprämierung sowie ein Jugendwettbewerb statt. Viele Pferdezüchter aus nah und fern treten mit den unterschiedlichsten Pferderassen an, um das Ergebnis Ihrer Zucht in drei Führringen den erfahrenen Preisrichtern und natürlich auch einem großen sachkundigen Publikum vorzuführen. In den vergangenen Jahren waren stets um die 130 Pferde gemeldet. Die anschließende Preisverleihung findet um 14 Uhr in der Kultura statt.

Direkt nebenan darf natürlich auch am Montag das Ponyreiten für die Kinder nicht fehlen. Von 10-15 Uhr können auf der Herrenwiese alle pferdebegeisterten kleinen Besucher ihre Runden auf dem Rücken der Ponys drehen.Für das leibliche Wohl ist auf dem Prämierungsplatz aber auch innerhalb der KULTURa und in der Öhringer Innenstadt bestens gesorgt. Begleitet wird der tradtionelle Pferdemarkt-Montag neben dem Vergnügungspark und verschiedenen Ausstellungen auch durch den großen Krämermarkt von 8-18 Uhr bei dem ca. 250 Händler an zahlreichen Marktständen ihre Waren anbieten.

Von “A” wie Anhänger bis “Z” wie Zuckerwatte haben die Besucher des Öhringer Pferdemarktes eine riesige Auswahl an kleinen und großen Gebrauchsgütern.

Die Stadtbahnlinie S4 bietet die optimale Möglichkeit um stressfrei direkt vor Ort zu sein. Der Öhringer Hauptbahnhof liegt mitten im Zentrum des Krämermarktes und bietet somit den optimalen Ausgangspunkt.