Almost Famous

Sebbo - ist in den Country-Kreisen Deutschlands eine feste Größe. Seine Stimme und makellose akzentfreie Interpretationsfähigkeit fährt unter die Haut. Seine Vorliebe für unkomplizierte Musik bestimmen neben Bob Dylan, James Taylor und Neil Young vor allem Garth Brooks. Zusätzlich mischt er auch Songs von „The Eagles, Robbie Williams, Elton John, Billy Joel“ in sein Programm.

Eri - ist an der Gitarre ein Ausnahmekünstler, was ihm schon als Frontman der Gruppe „Cripple Creek Band“ einige Auszeichnungen einbrachte. An der Seite von Sebbo, der unter anderem mit „Amarillo" diverse Awards ergattern konnte, tauchen sie ein, in ein schier unerschöpfliches Repertoire aus den Musikwelten zwischen Country, Folk, Rock und Oldies. Als Gitarrist geht Eri gänzlich neue Wege und glänzt immer wieder mit tollen Soloeinlagen. Im Duo nur mit der Gitarre und Mikrofon spielen sie den ehrlichen, akustischen Sound.