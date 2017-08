Arado (Desolat / Moon Harbour / Roush / Köln)

Freitagnacht, Soundsession mit deinen guten Freunden im Kowalski und nicht daheim unterm Kopfhörer. Hör deine Lieblingsmusik laut und hochwertig auf einer Funktion One-Anlage – damit das Wort „Sound“ in Soundsession seine Berechtigung hat und aus dem Abend wahre Liebe wird.

Die Macher der True Love (schon einige Male mit Einmusik das Kowa gesprengt) bringen uns ihre neue Eventreihe Soundsession in den Club und packen aus: Arado. Dessen Laufbahn sprengte sich in alle Himmelsrichtungen, Labels und DJ-Kanzeln, nachdem er auf Loco Dice‘ Label Desolat den Track „Uganda Express“ veröffentlicht hat. Danach wollte ihn Moon Harbour und er lieferte erneut ab und auf einmal flog der charismatische Rheinländer von Barcelona nach Miami und von der Thaibreak nach Ibiza, hi Space, hi Sankeys. Und jetzetle, grüß Gott Kowalski.

Genauso wie Arado hat sich in den letzten Jahren der Stuttgarter Alvin Kyer in der Szene hochgearbeitet und sich mit Tracks und Sets längst in ganz Germany und Europa einen Namen gemacht. Der Kessel bringt immer wieder gute elektronische Exporte hervor, nur Autos wären ja auch irgendwann langweilig. Und dass die Soundsession von 0 auf 100 in weniger als drei Sekunden beschleunigt – eh klar.