Die f ü nf Musiker der M ü nchner Band ‚ Ark Noir ‘ treffen mit ihrem Sound frisch und unabh ä ngig von Genreclich é es den Nerv der Zeit. Ein Bandsound, der die Vielschichtigkeit und schnellen Ver ä nderungen der Jetzt-Zeit kommentiert. Ihre Musik ist komplex, aber dennoch wirkt sie auf eine hintergr ü ndige Weise warm und vertraut. Der Sound stimuliert, groovt unterbewusst und psychomotorisch. Improvisation und Interaktion sind zentrales Element; jedoch will sich keiner der jungen Musiker ton- inflation ä r beweisen, sondern bedeutungsvolle Geschichten erz ä hlen. Der eigenst ä ndige Sound der Band l ä sst elektronischen und akustischen Jazz verschmelzen - und schielt ganz bewusst auf die klanglichen und groovenden Errungenschaften des HipHop der 90er Jahre - ist dabei dennoch tief in der Fusionmusik verwurzelt. Bei den energetischen Livekonzerten von ,Ark Noir ’ ü berw ä ltigt das koh ä rente Weltall voller Melodien und Rhythmen. Im Repertoire des Quintetts entwickeln ausgedehnte Songnarrativen weite Spannungsb ö gen - die teilweise elektronisch erweiterten Sounds entspinnen einen vielschichtigen Sog an Schwingungen. - C.K.

Moritz Stahl - Saxophon

EWI Tilman Brandl - Guitar

Sam Hilton - Keys

Robi n Jermer - Bass

Marco Dufner - Drums