Arkade & Sayuri

Mal was anderes: Ein Sayuri ohne einen Kriegberg an seiner Seite, dafür stützt ihn Arkade mit seinem „Dublicious Techno with a grain of House“ Sound. Klingt nach dem nächsten Samstag-Parforceritt im Kowalski, wir bitten die Passagiere nun in die Kowalski-Raum-Zeit-Kapsel einzusteigen. Vergessen sie alles, was diese Woche passiert ist, halten sie sich gut fest an unserem Klang-Geländer und wir wünschen eine gute Reise an der Bar.