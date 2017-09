Aschenbrödel - nur echt mit drei Nüssen

Theater mit Figuren und Objekten für alle ab 4 Jahren

Eine Wäscherei, eine Waschfrau, die lieber Geschichten spinnt, als Wäsche zu kochen. Besonders ein Märchen hat es ihr angetan: das vom Aschenbrödel mit den drei Nüssen. Der Waschsalon wird zur Märchenfabrik, aufgehängte Laken zum weißen Schimmel und alte Kleider zur Ballgesellschaft. So träumt sich die Waschfrau in eine schönere Welt, eine Welt, in der sich ein mutiges Mädchen nicht mit Nüssen, aber mit Zauberknöpfen von Schmutz und Ungerechtigkeit befreien kann.

Idee & Spiel: Helen Schumann