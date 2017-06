Bigband x 2

Die Bigbands beider Schulen zusammen auf der Schwanenbühne

Raus aus der Schule, rein in den Schwanen! Zwei Schulen, zwei Bigbands, e i n e Bühne und e i n Publikum. Das ist die Idee dieses ungewöhnlichen Abends. An der Schule vor Schulpublikum auftreten - das ist für die Bigband einer Schule der Alltag. Diesmal aber geht sie raus, in den Schwanen. Und trifft, darüber hinaus, dort auch noch eine andere Schule, eine andere Bigband. Und plötzlich weht ein anderer Wind. Dieser Drang, mal schul- und quasi systemübergreifend aktiv zu werden, kam von den musikalischen LeiterInnen selbst, von Kerstin Weigel (Staufer-Bigband) und Harry Schröder (Bigband Engelberg). Es ist der so selbstverständliche wie mutige Impuls, sich einander vorzustellen und auch gleich die Konversation zu wagen. Etwas, was im Leben von Schulen oft zu kurz kommt. Der Schwanen staunt und ist, bei aller räumlichen Kleinheit, der Ort der Begegnung, das Podium für b e i d e Bigbands. Mal sehn, was geht...

Bigband der Freien Waldorfschule Engelberg

Leitung: Harry Schröder

Seit dem Jahr 2006 gibt es - hervorgegangen aus einer Schülerinitiative - die Bigband an der Freien Waldorfschule Engelberg. Diese musste sich zunächst mit bescheidenen halbstündigen Proben in der Mittagspause begnügen, bevor sie im Schuljahr 2010/2011 durch Berücksichtigung in Stundenplan und Deputat zur vollwertigen Alternative zum Schulorchester wurde. Seit 2010/2011 kann das Spielen in der Bigband auch als eine Möglichkeit für die (an unserer Schule verpflichtende) Wahl des künstlerischen Unterrichts genutzt werden. Die Engelberger Bigband probt in jedem Schuljahr von dessen Beginn bis zu den Osterferien. Dann folgt - bedingt durch die Praktika unserer Schule - eine Zäsur, bevor die Probenarbeit nach den Pfingstferien wieder aufgenommen wird, um beim großen Sommerkonzert am letzten Wochenende vor den großen Ferien mitspielen zu können. Im Jahr 2015 durfte die Engelberger Bigband beim Schülerjazzfestival in Stuttgart mitwirken, aber als besonderes Highlight im Rahmen von SWR@School 2014 zusammen mit der SWR-Bigband konzertieren. Das Repertoire ist recht vielfältig und reicht von Standards aus Swing und Blues über Latin bis hin zu Rock und Musical.

Bigband des Staufer-Gymnasiums Waiblingen

Leitung: Kerstin Weigel

D ie Big Band des Staufer-Gymnasiums Waiblingen besteht als festes Ensemble seit 2005 unter der Leitung von Kerstin Weigel und tritt regelmäßig bei den traditionellen Schulkonzerten des Staufer-Gymnasiums auf. Um sich auf diese Auftritte angemessen vorbereiten zu können fährt die Big Band einmal im Jahr zur Probenfreizeit auf den Mönchhof oder nach Murrhardt. Ein besonderes Highlight des letzten Jahres war der Auftritt im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen im Rahmen des Schülerprojektes MIGRATION – Hoffnung Europa – Flüchtlinge aus Afrika bei dem die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Musikern der Band Diversité ihr Publikum begeistern konnten. In diesem Jahr hatte die Band das große Glück am Schülerjazzfestival in der Musikhochschule Stuttgart teilnehmen zu können. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung hochqualifizierter Jazzdozenten ihr spielerisches Können weiter verfeinern. Beim Gemeinschaftsprojekt Big Band x2 wird die Staufer Big Band ein breit gefächertes Repertoire zum Besten geben welches von Swing über Jazz, Latin und Blues bis hin zu Rock, Pop und Funk reicht.