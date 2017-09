Ihr habt im September Geburtstag und wollt so richtig feiern?! Kein Problem, denn jeden letzten Freitag gibts für alle Geburtstagskinder des Monats eine Flasche Vodka aufs Haus!

Natürlich haben wir wie immer nur die allerfeinste MIXED MUSIC für euch am Start! An diesem Freitag werden euch ganz bestimmt die fettesten Beats um die Ohren gehauen und so richtig eingeheizt! Also schnappt euch eure Freunde und feiert mit uns eine unvergessliche Party im besten Club der gesamten Region!