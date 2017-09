Blümlein Terzett

Das freundliche Terzett freut sich auf den Autritt im Blauen Haus in Böblingen. Andreas Francke (as & clar.), Eckhard Stromer (dr) und Dirk Blümlein (eb) spielen mittlerweile seit über 14 Jahren in dieser Besetzung, was sich in blindem musikalischem Verstehen äussert. Ob durcharrangiert oder improvisiert, der Groove und die Melodie stehen im Vordergrund. Eigene, spannende Musik in spartanischer Besetzung, humorvoll und fachmännisch dargereicht. Im Gepäck haben die drei ausgewählte Stücke ihrer bisher erschienen CDs „alles für den künstler“, „freizeitvergnügen“ und „fette beute“.

www.dirkie.de