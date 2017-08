Body Music

Work your body, shake your body, movin‘ it all around, move your body, all night long. Kowa over Wasen, Samstag über alles, Jochen Pash und Florian Niethammer beweisen loyalty und kreieren in Hochform ihren persönlichen House- Algorithmus. Likes zählen dabei nicht, nur die Qualität. Dafür bürgt Jochen Pash mit seinem guten Namen und Florian Niethammer erarbeitet sich diesen aktuell ebenfalls, denn seine Arbeitszeiten im Kowalski steigen exponentiell an. Wer kann der kann. Und jetzt alle an die Bar und der LJ gibt alles. Fühlt sich nicht nur an wie Samstag, sondern ist auch Samstag.