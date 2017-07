Brötzmann - Leigh - Kondo

In den vergangenen zwei Jahren haben Heather Leigh und Peter Brötzmann weltweit viele Konzerte gegeben und auch zwei Alben veröffentlicht („Ears Are Filled With Wonder“ und, recht vielsagend: „Sex Tape“). Toshinori Kondo ist seit den 1980er Jahren Teil von Brötzmanns größeren Ensembles (Alarm/März Combo/Chicago Tentet/Die Like A Dog/Hairy Bones). Wir sind mächtig stolz, ein Konzert auf der ersten gemeinsamen Tour dieser außergewöhnlichen Musikerin und Musikern präsentieren zu dürfen. Im übrigen hat Peter Brötzmann auf dem zweiten von der Manufaktur überhaupt veranstalteten Konzert 1968 in Schorndorf gespielt. Insofern sagen wir jetzt einfach mal etwas vollmundig und augenzwinkernd: Brötzmann is coming home again!

Toshinori Kondo - Trompete

Peter Brötzmann - Saxophon

Heather leigh – Steel-Gitarre