Das 37. internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle, das das Kulturamt Plochingen veranstaltet, steht vor der Tür – ein Veranstaltungshighlight für alle Jazzfreunde! Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments.

Charly Antolini „SWING EXPLOSION“ 5.

Das Quintett besteht aus:

Charly Antolini (CH) - Schlagzeug & Bandleader

Bernhard Ullrich (BRD) - Klarinette

Thilo Wagner (BRD) - Piano

Jan Jankeje (SK/BRD) - Kontrabass

Dizzy Krisch (BRD) - Vibraphon

Der Schweizer Schlagzeuger Charly Antolini gilt seit über 50 Jahren als einer der besten Jazzdrummer der Welt, der mit vielen Stars der Szene auf der Bühne stand und auch schon in der Band des großen Benny Goodman spielte. Anlässlich seines 80. Geburtstages hat er sich seine Wunschband zusammengestellt, die im perfekten Swing-Stil all die weltbekannten Stücke aus der blühenden Zeit der Swing-Ära spielt, natürlich auch von „The King of Swing“ Benny Goodman und Lionel Hampton.

Zur Einstimmung spielt die Jazzband der Musikschule Plochingen „Jazztasy“ unter der Leitung von Rainer Frank.