Das Lachfestival

Der Frauenflüsterer, die Supermami und der Entertainer. Wir freuen uns auf das „Fünfjährige“ unseres beliebten Kabarettfestivals! Die Scheidungsquote liegt in den Städten bei 50 %. Nur auf dem Land herrscht Stabilität. Grund: keine Frauen. Die sitzen alle in der Stadt und lassen sich scheiden. Mit Wort und Lied kümmert sich Anti-Liedermacher Martin Herrmann um den Zeitgeist zwischen Stadt und Land. Ob männermordende Firmenchefin, übermotivierte Supermami oder gestresste Stewardess – Sabine Essingers Frauen legen den Finger in die Wunde! Wieder einmal beweist die Kabarettistin ihre Wandlungsfähigkeit und ihre Liebe zu den schwäbischen Eigenheiten und ihren badischen Wurzeln. Seit nunmehr über 25 Jahren steht Hansy Vogt für humoristische Spaßarbeit – musikalisch, komödiantisch oder authentisch. Frech und süffisant erzählt der SWR Moderator Hansy Vogt so manche Anekdote aus seinem Leben vor und hinter der Kamera.

Eine Kooperation mit dem Stadtanzeiger Filder Extra.