Talent hoch drei: Meisterhaft beherrscht die New Yorker Gitarristin Diane Ponzio nicht nur ihr Instrument. Sie glänzt mindestens ebenso als Liedermacherin und Sängerin sehr persönlicher, grundehrlicher Songs. Musik und Gefühle unplugged – straight, alltäglich, vertraut. Dianes offene, natürliche Art sorgt stets sofort für den direkten Kontakt der Künstlerin zu den Zuschauern. Zumal sie die Zuhörer mit ihren autobiographischen Songs direkt an ihrem Leben teilhaben lässt. Neben zahlreichen eigenen Auftritten in den USA, Großbritannien und Deutschland eröffnete Diane Ponzio bereits Konzerte für Taj Mahal, Suzanne Vega, Buddy Guy, John Hammond, Pe Werner oder Tuck & Patti. Dass sie trotzdem nie abgehoben hat, dafür sorgt eine ausgezeichnete Erdung: eine intensive Lehrtätigkeit in Gitarrenseminaren und Workshops sowie ihr Engagement für karitative Organisationen.

„Geschichten und Gefühle grandios und melodiös verpackt. Die New Yorker Sängerin und Gitarristin trat im Roxy in Ulm auf und alle schmolzen dahin“

Südwest Presse Ulm