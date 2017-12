Ja sicher, Madame ist gut und großherzig, aber vor allem ist Madame eines: reich und schön. Und wann immer Madame aus dem Haus ist, spielen ihre Zofen, die Schwestern Solange und Claire, Szenen aus dem häuslichen Alltag nach. Mal ist Solange Madame, mal Claire. Ihr Ziel: Madame soll sterben. Ein sadomasochistisches Machtspiel, das nicht nur die Grenzen der Beziehung zu Madame erkundet, sondern auch das der beiden Hausangestellten. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischen. Werden Solange und Claire die Opfer ihre eigenen Spiels? Und dann kommt Madame wieder nach Hause. Was wird geschehen?

„Die Zofen sind Ungeheuer wie wir selber, wenn wir dieses oder jenes träumen“ schreibt Jean Genet über seine beiden Kreaturen Claire und Solange. Inspiriert durch den Doppelmord der Schwestern lea und Christine Papin an ihrer Herrin und deren Tochter 1933, hat Jean Genet ein Meisterwerk geschaffen, das Abhängigkeitsverhältnisse in den unterschiedlichsten Beziehungen untersucht. DIE ZOFEN ist ein Stück, das mal Tragödie, mal Komödie ist, das drei Personen auf der Suche nach ihrer Identität zeigt und das der Weg mal in eine Sackgasse führen kann. Ein echter Klassiker, zumal des Zimmertheaters, nach langer Zeit mal wieder auf der Bühne in der Bursagasse zu sehen