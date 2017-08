Podium 2 - 11+

Von Zoran Drvenkar in einer Bühnenfassung von Jakob Weiss

Regie & Bühne: Jakob Weiss / Kostüme: Elena Gaus / Dramaturgie: Stephanie Serles

Besetzung: Timo Beyerling (Snickers / PauliFünf / Uri / Kniescheibe), Daniel Elias Böhm (Zement / PauliZwei), Daniel Großkämper (Rudolpho /PauliEins / Laroux), Tobias Strobel (Island / PauliVier / Franco)

Die kanadische Kleinstadt Okkerville droht den Bach runterzugehen. Seit das Totem aus der Stadt verschwunden ist, jagt ein Unglück das nächste und nichts ist mehr wie vorher. Um Okkerville zu retten, muss das Totem schleunigst gefunden und wieder an seinen Platz zurückgestellt werden. Fieberhaft begeben sich die Jungs der Kurzhosengang Rudolpho,

Snickers, Island und Zement auf die Suche. Doch auch die mit ihnen verfeindete PauliGang ist hinter dem Totem her, und so beginnt ein actiongeladenes Wettrennen quer durch Kanada. Schon bald stoßen die Freunde auf sonderbare Gestalten, alte Geheimnisse und unerwartete

Verwicklungen. Welche Rolle spielt die unheimliche alte Laroux? Was haben ein Donnervogel und indianische Bräuche mit all dem zu tun? Und kann Okkerville schließlich gerettet werden? Antworten liefert die Fortsetzung der Erfolgsproduktion „Die Kurzhosengang“ (seit der Premiere im April 2015 wurden insgesamt knapp 100 Vorstellungen gespielt). Zoran Drvenkars Roman erzählt eine witzige und zugleich berührende Geschichte über Toleranz, Zusammenhalt und wahre Freundschaft, die auch ernste Themen wie Tod, Angst und Scheitern nicht ausspart. Zoran Drvenkar wurde 1967 in Kroatien geboren und zog als Dreijähriger mit seinen Eltern nach Berlin. Dort lebt und arbeitet er seit 1989 als freier Schriftsteller. Für sein Buch „Die Kurzhosengang“ (2004) und dessen Fortsetzungen legte er sich das Pseudonym von zwei kanadischen Autoren zu (Victor Caspak & Yves Lanois). Der dritte Band „Die Kurzhosengang und das Totem von Okkerville“ erschien 2012 und folgte auf den zweiten Teil „Die Rückkehr der Kurzhosengang“ (2006). Mit „Die Kurzhosengang und das Totem von Okkerville“ knüpft Regisseur Jakob Weiss an seine Inszenierung des ersten Teils „Die Kurzhosengang“ an, die er in der Spielzeit 2014/15 ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Kostümbildnerin Elena Gaus an der WLB realisiert hat. Den rund 500-seitigen dritten Band hat er unter Berücksichtigung der für den Handlungsverlauf wichtigsten Stationen auf eine spielbare Bühnenfassung verdichtet. Im Mittelpunkt stehen wieder die vier Freunde Rudolpho, Snickers, Island und Zement. Doch auch die PauliGang sowie einige zentrale Nebenfiguren kommen diesmal zu Wort. Im Unterschied zum ersten Teil wird nun eine fortlaufende

Abenteuergeschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Durch das Spielprinzip des offenen Rollenwechsels können die vier Schauspieler schnell die Erzählperspektive ändern und ohne Tempoverlust in eine andere der insgesamt zwölf dargestellten Figuren schlüpfen.

Jakob Weiss, der erneut für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet, greift verschiedene Elemente der ersten Inszenierung wieder auf: Eine Showbühne mit Leuchtschrift und Kanadaflagge als Vorhang bilden wieder das Grundsetting, in dem die Kurzhosengang und die PauliGang im Wettstreit als Geschichtenerzähler gegeneinander antreten. Dieses Mal sind Raumausstattung und Kostüme jedoch einer Westernästhetik verschrieben. Wer den ersten Teil an der WLB gesehen hat, wird möglicherweise weitere Parallelen erkennen, die Jakob Weiss als Textzitat oder situative Reminiszenz in die aktuelle Inszenierung verwoben hat.

Beide Inszenierungen sind jedoch in sich geschlossen und können unabhängig voneinander besucht werden.