Nach der Discotronic-Sommerpause im Juli und August geht’s mit einem Paukenschlag in die zweite Feierjahreshälfte: Mit Mind Against aus Mailand kommt einer der erfolgreichsten Acts aus Italien zum ersten Mal zur Discotronic Night. Und zum allerersten Mal wird es einen Discotronic Weekender geben, will heißen: Am nächsten Tag, dem 16.09., geht es im Lehmann Club weiter – mit als Oliver Huntemann der Headliner. Ein Wochenende, zwei Partys, das gab’s bisher noch nie.

Mind Against ist längst im oberen Bereich des elektronischen Musikzirkus angekommen. Regelmäßige fette Releases auf DJ Tennis‘ Label Life and Death und vor allem auf Afterlife, dem Imprint von Tale of Us, haben die Brüder ganz nach oben katapultiert. In Verbindung mit ihren überragenden, düsteren Sets, die Mind Against regelmäßig in die gesamte Welt hinaustragen, sind sie aktuell einer der wichtigsten Exportschlager Italiens.

Support gibt’s von Marius Lehnert (Discotronic), Live-Visuals kommen dieses Mal wieder vom Globetrotter-VJ A Free Mind is VJing. Ein dickes Paket also im zehnten Jubiläumsjahr – und nicht vergessen: Mit dem Stempel dieser Discotronic Night im Kowalski gibt’s am nächsten Tag im Lehmann Club vergünstigten Einlass. Let’s celebrate and rave!