Die Drunken Masters kommen in die Schräglage nach Stuttgart, die ja für ihre legendären Partys schon lange bekannt ist. Joe & Chrissi kommen diesmal noch gestärkter und mit neuen Remixen aus dem Sommerurlaub. Wobei Sommerurlaub hier der falsche Begriff ist, da sie wahrscheinlich in diesem Jahr auf jedem Festival ihre Ohrwürmer hinterlassen haben. Sie waren unter anderem auf dem Southside, Hurricane, Sputnik und Rock am Ring, um nur ein paar von vielen zu nennen.

Live sind die Jungs eine Wucht, deren Beats die die Köpfe zum Nicken und die Beine zum Tanzen

zwingen.

Was?

Glaubt ihr nicht?

Ihr werdet es selbst erleben.

VVK beginnt Anfang August im Titus Stuttgart oder unter info@suedhang.biz

(Es wird nur eine begrenzte Anzahl an VVK Karten geben, für die, die keine VVK Karten ergattern konnten oder wollten wird es eine Abendkasse ab 23 Uhr geben)