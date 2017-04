2. Esslinger Straßenkunstfestival

Straßenkunst mitten Esslingen: Am Samstag, den 6. Mai 2016 von 10 – 15 Uhr machen mehr als 30 Straßenkünstler die Esslinger Altstadt zur Theaterbühne

Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr geht das Straßenkunstfestival am Samstag, den 6. Mai in die nächste Runde. An diesem Tag verwandelt sich die Esslinger Altstadt vom Postmichelbrunnen, über die Metzgerbäche bis hin zu Rossmarkt und Marktplatz in eine große Bühne auf der die unterschiedlichsten Straßenkünstler zu sehen sind.

„Das Publikum erwartet eine bunte Mischung aus Artistik, Clownerei, Jonglage, Musik und Walking Acts. Mit dabei sind Artisten aus Esslingen, Größen aus der Region, sowie Nachwuchskünstler aus der gesamten Republik“, erklärt Philipp Falser, der das Straßenkunstfestival mit seinem Verein Kunstdruck organisiert und mit einem chorischen Sprechprojekt selbst Teil des Festivals ist.

Alte Bekannte aus dem letzten Jahr sind Maria die Gauklertochter, die auf ihrem Hochrad singt, jongliert und verwegen reimt und dabei ihre Zuschauer in den Bann zieht, Jonas Kerner, der seine Finger nicht von den Diabolos lassen kann und sie in einmaliger Weise durch die Luft schweben lässt und natürlich wieder die beiden Clowns Rosini und Paula Pusteblume, die in der ganzen Altstadt unterwegs sind und für Lacher und nachdenkliches Stirnrunzeln sorgen.

Als Akrobaten neu dabei sind Jonas Wacker, der mit seinem Vertikaltuch spektakuläre Luftakrobatik zeigt, Chris Blessing, der jongliert als hätte er nie was anderes getan, Ella Just, die mit ihrem Ring über allem und allen schwebt und die Köpfe ihrer Zuschauer verdreht und Misjöh Hüber, der Pantomime auf Stelzen..

Sebastiants schenkt den Festivalbesuchern mit einer Schreibmaschinen-Kunstaktion im Metzgerbach Zeit zum Nachdenken. Dabei stellt er die Frage „Was ist gut?". Ganz anders die renommierte Breakdance-Gruppe Battletoys, hier geraten die Festivalbesucher ins Staunen, während das Traumtheater Nanu alles daran setzt auch den kleinen Besuchern große Freude zu bereiten.

„Und natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz Wir haben mitreißende Gambische Trommler und mit Felice & Cortes Young ein Duo, das Jonglage und Soul mitreißend miteinander verbinden“, so Falser

Neben den Straßenkünstlern wird es auch Kunst auf der Straße zu bewundern geben. Die Innere Brücke wird zu einer offenen Galerie in der Künstler ihre Design-, Objekt-, und Bildkunst präsentieren und Ingo Haller verleiht den Plätzen und Straßen der Esslinger Altstadt mit seiner Stadtarchitektur einen unverwechselbaren Charme.

Übrigens: Das Programm steht fest, sodass keine weiteren Künstler mehr aufgenommen werden können. Wer gerne im nächsten Jahr mitmachen will, der soll sich melden unter Facebook Straku Festival Esslingen.

Die Straßenkünstler

Rosini und Paula Pusteblume | Clownerie | Esslingen | www.pausen-clowns.deZwei Clowns - ein Ziel: Das Flanieren in den Esslinger Fußgängerzonen maßlos genießen.Und die Begegnung mit den beiden bunten Gestalten malcht den Einkaufsbummel zum spaßigen Ereignis, denn Rosini und Paula Pusteblume betrachten das ganze Leben als ein Spiel!

Alexander Bakker und Judith Kirschner | Street Act | Amsterdam & EsslingenEine gespenstische Gesellschaft ‚grauer Herren' veranlasst immer mehr Menschen, Zeit zu sparen. Aber in Wirklichkeit betrügen sie die Leute um diese ersparten Stunden. Denn Zeit ist Leben, und je mehr die Menschen daran sparen, desto ärmer, hastiger und kälter wird ihr Dasein und desto fremder werden sie sich selbst." Auf dem Weg durch Raum und Zeit passieren ein Stelzenläufer und eine Marionette die Esslinger Innenstadt. Sie kämpfen an gegen Zeitnot und erinnern an die bunte und zerbrechliche immerwährende Endlichkeit.Zu den Personen: Gegründet 2016 zwischen Wien und Amsterdam widmen sich Time Waste dem Phänomen von Bewegung und Zeit: Entgegen jeder Richtung, vorbei an jedem Muster, hinter jede Perspektive und abseits jeder Gewohnheit. Mit fantasievollen Werkzeugen aus den Bereichen Design, Theater und Zirkus werden bestehende Konstrukte hinterfragt, umgeworfen und neu kombiniert.

Chris Blessing | Jonglage | Stuttgart | www.chris-blessing.deDer Jongleur Chris Blessing wirft in seinem abwechslungsreichen Straßenprogramm 'Ein Jongleur packt aus' verschiedenste Gegenstände durch die Luft: Bälle, Hüte, Messer, Äpfel, Eier, Keulen, Diabolos und Fackeln, verbunden mit passender Musik und Wortwitz. Auch das Publikum wird zum Teil der Show gemacht.Zur Person: Chris Blessing, 26 Jahre jung, jongliert seit 17 Jahren und ist fast ebenso lang in verschiedenen Zirkussen aktiv als Artist und Trainer. Seine Leidenschaft ist es, als jonglierender Alleinunterhalter das Publikum zu begeistern - ob auf Straßen oder Bühnen. Mittlerweile macht er das hauptberuflich.

Open Gallery | Bildende Kunst | Deutschland | http://www.artundwert.de/Unter dem Motto "Art und Wert unterwegs" bespielt die Galerie Kunstraum, hinterlässt Kunstspuren und arrangiert Kunstvolles. Beim STRAKU 17 findet das bewährte Konzept Pop up Galerie unter freiem Himmel statt. Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Bild, Objekt und Design zeigen ihre Kunst an Staffeleien und Tischen ausgestellt und vorgeführt. Außerdem zu sehen: KABABUM - das Buntbaumprojekt mit Charity-Charakter: Upcycling Holz, bunt bemalt, mit handschriftlichen Zitat-Kärtchen für Passanten.Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler: u. a. Gisi, Ingrid Haar, Andreas Horn, Ernst Kronawitter, Andrea Menze, Künstlerinnen und Künstler von Arttra e. V.

Maria die Gauklertochter | Jonglage, Musik & Geschichten | Stuttgart | www.jonglage-geschichten.deMaria die Gauklertochter musiziert auf dem Hochrad und reimt beim Jonglieren. Und es gibt kaum etwas, mit dem sie nicht jongliert: Mit Keulen, Diabolos, Kisten, Devil-Sticks und Fackeln zieht sie auf verspielte und virtuose Weise Groß und Klein in ihren Bann.

Felice & Cortes Young | Jonglage, Singer & Songwriter | Berlin | Felice & Cortes Young | Jonglage, Singer & Songwriter | Berlin | www.felicecortes.wixsite.comEgal, ob im Varieté, auf der Straße oder bei internationalen Festivals – wenn die beiden Künstler auf der Bühne stehen, passiert Vieles – nur nicht das, was man erwartet! Cortes Young (bekannt aus der Show Balagan (China, Belgien, Finnland, Korea, uvm.), dem Wintergarten Varieté Berlin, uvm.) jongliert nicht einfach nur, während Felice ihn mit ihrer "...wundervollen Soulstimme..." (emergenza.net) und ihrer Gitarre live dazu begleitet. Cortes tauscht die Drumsticks beim Schlagzeugspielen an seinem selbstgebauten "Koffer- Bassdrum-Schlagzeug" gerne gegen fünf Keulen oder Papierflieger – und wurde dafür auf dem "Meinl-Drum-Festival" in Gutenstetten bereits "... frenetisch gefeiert..." . Auf eine weltweit einzigartige Art und Weise verbinden die beiden Berliner Künstler Gesang, Jonglage, szenische Elemente und ihre selbst geschriebenen und komponierten Songs zu einem "Showkonzert" der Extraklasse. Sie überzeugen mit schauspielerischem Talent, lustigen Anekdoten und beziehen das Publikum auf die ihnen eigene, charmante Weise in ihre Welt mit ein. Eine Darbietung bei der es schwer fällt, den Blick abzuwenden – schließlich möchte man kein Lächeln, keinen Trick, keine noch so kleine Geste verpassen.

Misjöh Hüber | Walking Act | RudolstadtWie mag die Welt wohl aussehen, wenn man etwas größer ist als alle anderen? Kann man so eine Person übersehen? Kann sich jemand mit so langen Beinen überhaupt verstecken? Und was macht man mit so einem, wenn er nicht einmal normal sprechen kann? Die Antworten auf diese Fragen werden wohl erst gefunden, wenn Misjöh Hüber selbst durch die Straßen von Esslingen spaziert. Er übersieht trotz seiner Größe nie die Allerkleinsten und hat stets eine kleinen Überraschung im Gepäck. Eine spielerische Interaktion für das Publikum allen Alters mit einem Pantomimen, der ein bisschen zu groß geraten scheintZur Person: Seit fast 20 Jahren spielt Christian Hubert Schröter aus dem Thüringischen Rudolstadt auf und vor der Bühne. Angefangen als Clown im dortigen "theater-spiel-laden" trifft man ihn mit seiner eigenen Form der clownesken Pantomime auf Bühnen, Festivals und der Straße an. Er trainierte die jungen Artist*innen des Berliner "Circus Sonnenstich" in der Stelzen-Akrobatik genauso wie derzeit die Jugendlichen im "stellwerk - junges theater" in Weimar im Theaterspiel und gibt Workshops im Rahmen nationaler und internationaler Theaterfestivals im Bereich Pantomime, Clownerie und interkulturelle Begegnung.

Jonas Kerner | Diabolo | Stuttgart | www.jonas-kerner.deMehr als Mehr als 10 Jahre leidenschaftliche Auseinandersetzung mit seinen Diabolos sowie zahlreiche Weiterbildungen bei nationalen und internationalen Artistik-Meetings haben seine Shows auf ein erstklassiges Niveau gebracht. Besonders kennzeichnend sind sein riesiges Repertoire an kreativen Tricks und seine freudige, extrovertierte Art mit den Zuschauern Kontakt aufzunehmen.

Chorisches Sprechprojekt | Straßentheater | EsslingenJugendliche aus der Region erwecken mit chorischen Geschichten die Orte rund um den Metzgerbach zum Leben.Leitung: Babette Ulmer und Philipp Falser

Ella Just | Luftartistik am Reifen | StuttgartMit Kraft und Anmut dreht, schwingt und wirbelt die Luftartistin Ella in ihrem Ring über den Köpfen der Zuschauer um die eigene Achse. Heben sie den Blick und lassen auch sie sich von der jungen Luftartistin ein wenig den Kopf verdrehen!Zur Person: Ella Just, die 23 jährige Sportstudentin, hat schon als Zwölfjährige im Jugendzirkus angefangen und dabei ihre Leidenschaft in der Luftakrobatik gefunden. Mit großer Freude gibt sie dies auch als Trainerin an Kinder und Jugendliche verschiedener Projekte in Stuttgart weiter.

Jonas Wacker | Luftartistik am Tuch | StuttgartOb der Knoten wieder aufgeht? Die Frage besteht nur bis zum ersten spektakulären Fall den Jonas am Vertikaltuch darbietet. Der junge Luftartist zeigt eine Kombination aus Wicklungen, akrobatischen Formen und Fallfiguren, die ein sehr hohes Maß an Körperspannung erfordern!Zur Person: Jonas Wacker, 23 Jahre, hat seine Leidenschaft im Zirkus schon vor 11 Jahren gefunden. Er hat sich in vielen Disziplinen versucht und gibt nun seit mehreren Jahren sein ganzes Herzblut in die Luftakrobatik

Gambische Trommler | Musik | Gambia & EsslingenMit Rhythmusgefühl und Leidenschaft - die Gambischen Trommler um Abdou Jallow.

Sebastiants | Playing Arts | Wernau | www.sebastiants.deWir möchten euch zu einem einfachen Spiel einladen: Wir werden mit einer Schreibmaschine stehen. Jede und jeder ist eingeladen, ein Papier einzuspannen und einmal, mehrmals eine Antwort auf die einfache Frage zu tippen: Was ist gut? Vielleicht regt diese Frage zum Nachdenken an. Vielleicht verführt sie zum Handeln. Vielleicht ändert sie etwas am Tag. Vielleicht macht sie dankbar. Oder mutig. Vielleicht auch traurig. Vielleicht ist auch das schon gut. Zur Person: Sebastian Schmid, 1973, verheiratet, 3 Kinder, Theologie/Philosophie, Sozialpädagogik. Ameisen sind meine Leidenschaft. In einem meiner ersten playing arts Werke, beschäftige ich mich mit mir und einer Ameise. Sie ist ein Teil von mir, ich von ihr. Deshalb heißt die Seite sebastiants. playing arts ist dort, wo Kunst, Spiel und Spiritualität sich berühren.

Nanu Traumtheater | Walking Act | Ballonaktion | Esslingen, Freudenstadt, Göppingen, Beuren | www.nanu-traumtheater.de

Ein Stück näher am Himmel wecken Stelzenläufer Kindheitsträume, bringen Große zum Staunen und Raunen und lassen Kinderaugen funkelnd erleuchten. In faszinierenden Kostümen ziehen sie alle Blicke auf sich und sorgen überall für Gesprächsstoff.NANU-Traumtheater besteht aus einem festen Team: Larissa Dworzak, Michél Thebault und weiteren Mitgliedern die immerwieder mit uns zusammenarbeiten, Carde Niemann-Platter, Heike Panzer, Astrid und Andreas Nedoma. NANU lädt ein, in eine andere Welt einzutauchen und entführt in die zauberhafte Welt des Feuers, der Stelzenläufer und der Ballonfiguren. NANU ist Augenfang und

Sinneskitzel: Stelzenwesen nehmen Sie mit auf eine Reise in die überirdische Welt des Traumtheaters, und Feuertänzer malen mit Licht und Körper feurige Bilder in die Dunkelheit. Ballonfiguren lassen Kinderaugen faszinierend blitzen, die Fantasie beginnt neu zu Leben!

STRAKU Stadtarchitektur | LudwigsburgDer Architekturstudent Ingo Haller verleiht den Straßen und Plätzen rund um das STRAKU einen unverkennbaren Charme.

Die Spielorte

Postmichelplatz

Oberer Metzgerbach

Ehnisgasse

Athleteneck

Unterer Metzgerbach

Rossmarkt

Marktplatz