Ein Elternabend der besonderen Art! Mit Gerit Kling, Wolfgang Seidenberg, Claudia Rieschel, Katrin Filzen u.a.

In dieser Komödie von Lutz Hübner haben fünf Elternvertreter einer vierten Grundschulklasse die Lehrerin Frau Müller um eine Unterredung gebeten, um ihr zu sagen, was sie von ihr halten: Nämlich NICHTS. Mütter wie Väter sind sich einig: Nicht die eigenen Sprösslinge sind schuld an dem miserablen Leistungsstand der Klasse, sondern allein die unfähige Lehrerin. Deshalb heißt die Parole: Frau Müller muss weg. Und zwar so schnell wie möglich! Lutz Hübner zeichnet mit großem Gespür für Komik und in einer direkten, witzigen Sprache lebensnahe Figuren, die den Abgründen des Alltäglichen ausgeliefert sind. „Frau Müller muss weg“ sorgt mit überraschenden Pointen für viel Spaß und gute Unterhaltung, aber auch für anregenden Stoff zum Nachdenken und Diskutieren.