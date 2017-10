Hans im Glück

Hans lebt mit seiner Frau in ländlicher Idylle. Ein Fremder, dessen Pferd einen Huf verloren hat, kommt vorbei. Hans beschlägt das Pferd neu. Derweil spannt der Fremde ihm seine Frau aus. Von da an taumelt Hans als ein Suchender durch die Welt und ist dabei erschütternd wehrlos. Menschen luchsen ihm nach und nach alle irdischen Güter ab, bis ihm nur noch das nackte Leben bleibt. Trotzdem ist Hans stets zuversichtlich und sieht in jedem Unglück auch ein Glück.

Das poetische und kraftvolle Volksstück von Berthold Brecht ist eine auch heute noch gültige Parabel unserer Gesellschaft, unseres Daseins und unserer Suche nach Erfüllung und Glück.

„Starke Darsteller machen die Aufführung zu einem grandiosen Abend. Der Clou ist neben dem famosen Spiel der Darsteller die Bühne, die Maria Martinez Peña aus Modulen zu einem beweglichen Ganzen zusammengefügt hat.“ Reutlinger Generalanzeiger