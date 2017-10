Hawelka aus Stuttgart spielen eine ganz eigene, osteuropäisch gefärbte Mischung aus Blues, Pop und Psychedelic. Man denkt da an das namensgebende Wiener Kaffeehaus Hawelka, das einst Georg Danzer besungen hat. Man hört immer wieder The Doors heraus. Und man erfreut sich an Texten, die irre Alltagsszenen beschreiben. Hawelka haben in vielen Ecken im Großraum Stuttgart ihre Fans - nur in Marbach waren sie bislang noch nie zu Gast. Das ändert das Trio an diesem Samstag, und das Café Provinz ist dafür der perfekte Ort.

Mit dabei haben Hawelka ihr aktuelles, viertes Album Das Fest. Darauf versammeln sich elf psychedelische Bluessongs, die keinen Zweifel lassen: diese Band hat ihren Sound gefunden - und mit Ralv Milberg (u.a. Die Nerven) den perfekten Produzenten gleich dazu.