Sie ist die „most dangerous band in country music“, aber bei Einflüssen von AC/DC, Kid Rock oder Little Big Town wundert das niemanden. Die Rede ist von Her & Kings County, die mit Country und Southern-Rock gehörig die Szene aufmischen und eine Menge Staub aufwirbeln – nicht nur in den Vereinigten Staaten.

Her & Kings County stammen aus Brooklyn, New York City und wurden 2004 ins Leben gerufen. Aushängeschild ist Frontfrau Her, die mit bürgerlichem Namen Monique Staffile heißt und für den charakteristischen Gesang und Klang der Band sorgt. Mit Alben wie „Raise A Little Hell“, „Gold“ oder „Revolution“ beschwören die US-Amerikaner ein echtes Rockgewitter herauf und beweisen große Entertainment-Qualitäten. In ihrer Karriere haben sich Her & Kings County einen exzellenten Ruf als Live-Band aufgebaut. Wer auf deftigen Country und Southern-Rock steht, darf diese Formation am 30.09. in der halle Reichenbach nicht verpassen!