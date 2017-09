Internationale Briefmarken-Börse 2017

Hier schlägt das Herz der Briefmarkenwelt! Die Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen, Spitzentermin der gesamten Branche in Deutschland, bietet Sammlern, Neu- und Wiedereinsteigern ein reiches Angebot rund um das „zackige“ Hobby: Briefmarken, Briefe, Ansichtskarten und Ganzsachen, dazu topaktuelles Zubehör von der Lupe bis zur Sammel-Software – für jedes Sammelthema und für jeden Kontostand halten die zahlreichen Händler, Postverwaltungen, Auktionshäuser und Fachverlage eine reiche Auswahl bereit. Wer sich ausführlich beraten oder auch sein altes Album schätzen lassen will, bekommt beides kostenlos bei den Experten in den Messe-Kompetenzzentren. Über 35 Arbeitsgemeinschaften und Verbände laden die Besucher zum Fachsimpeln und zum regen Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten ein. Messe-Highlights in diesem Jahr: Der „fürstliche“ Thurn-und-Taxis-Salon der ArGe Thurn und Taxis, die Raritäten- und die Comicschau des Landesverbandes Südwestdeutscher Briefmarkensammler-Vereine e.V. sowie die Sonderschau mit Vortrag zu dem bedeutenden Philatelisten Philipp von Ferrari. Überdies erwarten den Besucher wieder exklusive Sonderstempel, die es nur auf der Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen gibt.