JENNY, das sind fünf gleichgesinnte Musiker, die sich vor einem Jahr zusammengetan haben, um an einem gemeinsamen Sound zu arbeiten. Das Quintett mit Florian Egli (u.a. Weird Beard), Raphael Walser (u.a. GangArt), Jonas Ruther (Straymonk) und Philipp Eden (Gamut Kollektiv) aus Zürich und Lukas Thoeni (This Is Pan) aus Bern vereint junge, ambitionierte und äusserst kreative Exponenten der Schweizer Jazzlandschaft. Die Musik des Quintetts bewegt sich im Bereich des zeitgenössischen Jazz, der seine Wurzeln gut spürbar in der Tradition hat, den gegenwärtigen Zeitgeist der Musik aber mit einbezieht und so einen modernen wie auch zeitlosen Charakter hat.

Bei JENNY steht die Melodie im Zentrum des Geschehens. Groove, moderne Harmonik und Improvisation auf höchstem Niveau sind der Band ein genau so grosses Anliegen. Die Kompositionen stammen aus den Federn aller Bandmitglieder. So fliessen verschiedene musikalische Hintergründe und Visionen zusammen zu einem energetisch-freigeistigen Sound mit klar erkennbarem roten Faden.