Joan Solana (*1990) z ä hlt zu den aktivsten Jazzpianisten seiner Generation in Spanien. Verankert in der Szene von Barcelona, trat er mit dem Trio Threejay, dem Tak Quartet, dem LNM Jazz Collective, dem Quintett von Trompeter Perre Navarro und einigen mehr in einer Vielzahl von Clubs und auf Festivals in ganz Europa auf. Darunter Ronnie Scott ’ s (London), Ibiza Jazz Festival, Campari Milano, Vijazz-Festival, Le Periscope (Lyon), etc.. In der Kiste trifft er auf junge Gleichgesinnte aus dem Umfeld der ö rtlichen Hochschule, um seine Kompositionen in neuer Formation und mit frischen Impulsen versehen, zu Geh ö r zu bringen.

Joan Solana - Piano

Lennard Fiehn - Saxophon

Brian Thiel - Kontrabass

Thilo Adam - Schlagzeug