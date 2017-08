Josha - DJ Sasch

Josha gründet an Tagen wie Diesel ein Soundkartell und alle machen mit, dagegen klagt keiner. Is ja klar, denn everybody likes Josha, selbst wenn er ein Kartell bildet. Weil da kann nur was Gutes aus der Box rauskommen, wie er seit fünf Jahren einmal im Monat zeigt und erst neulich unser fünfjähriges Jubiläum durchgebürstet hat. Wie immer ohne Zeigefinger und aus Liebe zum Groove und zum Kowalski. An Joshas Seite heuer DJ Sasch, nicht zu verwechseln mit unserem Saschko. DJ Sasch hat sich das eine oder andere Mal schon unangekündigt im Kowalski blicken lassen und debütiert in dieser Nacht hochoffiziell im Kowalski.