Kirchheim Eskaliert

§1 GÄSTELISTE:

Um an dieser Party kostenlos bis 00 Uhr teilzunehmen, muss man sich auf die Gästeliste setzen. Melde dich dazu bei der FB Veranstaltung an (Zusagen). (Keine Zusage auf der FB Veranstaltung = kein freien Eintritt bis 00 Uhr)

Jeder von uns träumt von dieser einen Party, wovon jeder redet, man sich ein lebenlang zurück erinnert und man mit Stolz sagen kann:

„ICH WAR DABEI!“

Mit dieser Party möchten wir mit EUCH den Legendenstatus erreichen. Schon vorher sowie nach der Party sollen die Zeitungen von der Party sprechen, wo alle Gäste ihr gutes Benehmen zuhause gelassen haben und einfach mit ihren Freunden durchgedreht sind.

Eine Nacht, wo man all seine Sorgen vergisst, mit seinen Freunden anstoßt, Selfis in drunk schießt und dumme Sachen auf Facebook und seine/n Ex schickt. American Pie hat uns zum Träumen gebracht, die Jungs von Hangover haben die Geschichte weitererzählt und Project hat neue Maßstäbe im Bereich Partys gesetzt.

In dieser Nacht wirst du alles erleben und DU bist der HAUPTDARSTELLER! DEINE Eskalation bestimmt das Feeling der Party!