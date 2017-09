Popcornduft liegt in der Luft, ein gespanntes Raunen geht durch den Saal, bevor sich endlich der Vorhang zur Seite schiebt… ein Kino-Abend ist immer ein ganz besonderes Erlebnis – nicht nur allein des Filmes wegen. Daher bieten wir nun ganz neu unsere „Filmperlen und Kino im Glasperlenspiel“ an, um in gemütlicher Atmosphäre ausgewähltes Programmkino zu erleben und vom Alltag abzuschalten.

Leergut

Josef hat die aufmüpfigen Kids von heute satt und macht Schluss mit dem Lehrerdasein. Aber immer nur daheim bei seiner besseren Hälfte Trübsal blasen - das geht nicht. Schließlich träumt der rüstige Graubart noch von jungen Dingern in Strapsen. Und einer Aufgabe. Also sucht er einen Job - und landet nach allerlei Pleiten an der Leergutannahme eines Supermarkts…