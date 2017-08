Lords Of Black & Voodoo Circle

LORDS OF BLACK ist die Band des momentanen RAINBOW Sängers Ronnie Romero. Die Band, bekannt von der letzten AXEL RUDI PELL Tour, wagt ihre erste Headliner Tour durch Deutschland. Mit ihrem Melodic Metal der Extraklasse werden sie die Clubs zum Kochen bringen. Als gleichberechtigte Co-Headliner sind die Jungs von VOODOO CIRCLE (mit Mitgliedern von PRIMAL FEAR, SINNER, AVANTASIA, ROCK MEETS CLAASIC, JORN) mit dabei, deren Hardrock der Marke WHITESNAKE meets DEEP PURPLE wunderbar dazu passt. Als Opener fungieren NOW OR NEVER aus Dänemark!