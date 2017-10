Luciano Biondini gehört seit langem zu jener kleinen Handvoll überragender europäischer Akkordeonvirtuosen, die im Jazz zu Hause sind, aber immer auch der mediterranen Musik ihrer Heimat verbunden geblieben sind. „Furiose, dichte Improvisationen. Was er macht, ist atemnehmend, höchst virtuos und unverbraucht. Das ist ein sinnlich-artifizieller Parforceritt - intensiv, impulsiv und dramatisch“ (Jazz thing).

Der Jazzkritiker Christian Rentsch schreibt in den Linernotes: „Wie Luciano Biondini die sentimentale Melodie nicht gleich vom ersten Moment an preisgibt, sondern sich gleichsam an das Thema heranschleicht und es während des ganzen Stücks immer wieder verfremdet, umspielt, kurz verschwinden lässt und wieder hervorzaubert, das ist große Meisterschaft“.