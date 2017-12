Mittwochsbühne

In Dublin geboren, zog er schon früh nach New York, wo er sich seine Sporen in der Musikszene verdiente, und erntete unter anderem mit Auftritten im legendären Sin-é-Café an der Seite von Musikern wie Jeff Buckley Anerkennung und Aufmerksamkeit vom Publikum sowie Künstlerkollegen.

Über seine Zeit in New York schrieb die Zeitschrift Time Out NY:“Seine feinfühligen Songs über Liebe und Widerstand...erinnern an Richard Thompson und John Lennon..., einen der beliebtesten Adoptivsöhne des East Village“.

Neben sieben eigenen veröffentlichten Alben (fünf Studio- und zwei Live-Alben) hat MARK auch Filmmusik für diverse Filme geschrieben (z.B. Loggerheads - 2005, Sons of Perdition - 2010). Zudem wurden seine Songs für TV-Serien, wie z.B. One Tree Hill und Bones, oder in Spielfilmen (Tanner Hall - 2009, 2nd Serve - 2012) verwendet. MARKs Leidenschaft gilt jedoch zweifellos immer noch den Live-Auftritten, durch die er sich auch besonders auszeichnet. Während seiner langjährigen Tourneetätigkeit trat er schon im Programm mit so unterschiedlichen Musikern wie u.a. Joe Strummer, Elvis Costello, The Pretenders, Coldplay, The Frames und The Swell Season auf.

Für das neuste und fünfte Studioalbum „The Fool“, welches von Karl Odlum produziert wurde, hat GEARY eine Sammlung von gut geschliffenen lyrischen Liedern mit eingängigen Hooks geschaffen, die direkt ins Herz gehen. Er behandelt Themen wie Abschied, Verletzung und Verzweiflung in einer Art, die nur wenige Songwriter erreichen. Unter Mithilfe von Karl Odium und verschiedensten Musikern wie z.B. Justin Carroll von den „Frames“ entstand ein rundes, lebendiges Album. Mal ruhig und nachdenklich und dann wieder bluesig und treibend.

Wer MARK GEARY live erlebt, wird von seiner energievollen, aber unaufdringlichen Performance und einer Authentizität sofort in den Bann gezogen. Sein natürlicher Humor und sein feines Gespür für den Moment verleihen seinen Konzerten eine Einzigartigkeit, welche die Besucher mit dem Gefühl zurücklässt, dass sie gerade etwas sehr Besonderes erlebt haben.