Mittwochsbühne

„Much To Gain ist eine Empfehlung für jeden, der sich beim Musikhören einfach treiben lassen möchte. Sei es im Grünen liegend, in eine Decke auf die Couch gekuschelt mit einem Tee in der Hand oder nach einem anstrengenden Tag: Es ist Musik, bei der man die Seele baumeln lassen kann.“

Südwestpresse, Nils Gundel, 19.08.2017

Mit „Much To Gain“ veröffentlicht der Exilhohenloher und Wahl-Tübinger Ruben Stein am 27. August 2017 sein neues Album. In den Weil der Städter Baderstudios mit Florian Kontny produziert umfasst es neun Songs, deren Spektrum von ruhig und meditativ bis kraftvoll und tanzbar reicht. Dies wird im fetzigen und namengebenden „Much To Gain“ und dem ruhigen „Like Her“ besonders deutlich.

Der Singer-Songrwriter verlässt sich dabei einzig und allein auf Stimme, Gitarre und Loopstation. Ruben Stein bespielt damit auch gerne zahlreiche Gigs, sei es ein schnuckeliges Wohnzimmer oder eine große Bühne.Das Album „Much To Gain“ erscheint am 27.08.2017 auf allen gängigen Portalen