Im Fritz – die Bar im Schwanen

Der Korber Berufsmusiker Fabian Gruber hat Jazz und Popularmusik in Freiburg studiert und ist seit vielen Jahren in der Musikszene unterwegs. An seinem musikalischen Abend werden ihn viele Freunde und Kollegen aus dem Remstal begleiten. Es wird ein buntes Programm aus Rock, Pop und Jazz geben.