Özcan Cosar - „Old School – Die Zukunft kann warten“

Özcan Cosar reist in die Vergangenheit, um seine Kindheitsträume wieder zu finden und stößt dabei auf Gedanken und Ideen, die er längst vergessen hat. Daraus werden Geschichten über seine Wandlungsfähigkeit, die er gewohnt leichtfüßig, mit Kostproben seines Schauspieltalents und akrobatischem Können, mit viel Witz und Charme erzählt. Eine Reise zurück in die „alte Schule“, wobei er unterwegs immer wieder in der Gegenwart ankommen wird. „Old School. Die Zukunft kann warten, Wir können gespannt sein, was im dritten neuen Programm alles passieren wird!