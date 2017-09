Sie lebt in ihrer Musik und die Musik lebt durch sie. Beides hat Gültigkeit bei der italienischen Songwriterin Olimpia. Ganz gleich ob in Deutsch oder Italienisch, zu erzählen hat sie viel, und immer mit einem charmanten Schuss Selbstironie. Die Texte rühren die Zuhörer an, reißen sie mit, Olimpias starke, freudvolle Ausstrahlung hüllt sie ein und nimmt sie mit auf eine Reise durch sämtliche Gefühlsregungen. Auf diese musikalische Reise wird sie von The Diners begleitet. Drei kreative und hochkarätige Musiker, die den instrumentalen Feinschliff übernehmen. Dabei unterwerfen sich Olimpia & The Diners keinem Gesetz und lassen sich somit auch in keine Schublade stecken. Ehrlich und kompromisslos präsentieren sich Olimpia & The Diners live auf der Bühne und davon bleibt kein Zuschauer unberührt.