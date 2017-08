Tauche mit uns ein in eine Welt aus tausenden Eindrücken, neuen Bekanntschaften und extravaganter Musik. Jeden Samstag mit deinen Freunden im aer Club bei aLIVe. A little Party never killed nobody. Alleine heimgehen ist keine Option. Tanzen und trinken. All night long. Du spürst es doch auch. Exzess pur. PIERRE „EXZESS“ PARADISE scratcht Hip Hop & RnB zu dem Soundtrack deiner unvergesslichen Nacht mit uns zusammen.