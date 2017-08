Poems on the Rocks nehmen Sie mit auf eine poetische Zeitreise – von den Sechzigern bis weit ins Millennium. Das Musikprojekt aus Stuttgart wurde 2003 gegründet und war damit eine der ersten Bands, die übersetzte deutsche Lyrics und Rock auf die Bühne brachten. Der Sprecher und Schauspieler Jo Jung, bei uns im JAK schon bestens bekannt, präsentiert uns Rockklassiker in deutscher Übersetzung. Einmalig, wie seine Sprache und Mimik dabei die Worte verwandeln: mal sanft, zärtlich, mal traurig, anrührend, mal leicht und hoffnungsvoll, mal brüllender Zorn, frech, provozierend und voller Ironie. Dadurch verschmelzen Musik und Schauspiel zu etwas Neuem aus einem Guss! Die vier Musiker und Sänger Jörg Krauss knüpfen den Klangteppich, auf dem Jo Jung seine lyrischen, deutschen Übersetzungen der Songs ausbreitet. Es sind Texte und Musik unserer Helden wie David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan und vieler anderer mehr. Auf diese musikalische Basis trifft Videokünstler Karsten Hoppe. Mit seinem bildstarken Filmmaterial steuert er weit mehr bei, als nur den Hintergrund der Show.

Musiker:

Jo Jung, Rezitation

Jörg Krauss, Gesang

Christoph Berner, Gitarre

Helmut Kipp, Schlagzeug

Edgar Müller, Keyboards

Andy Kemmer, Bass

