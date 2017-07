Politische Matinée

Die Kölner Silvesternacht 2015/2016 und ihre Folgen. Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Rudolf Egg

Der vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Aufklärung der Ereignisse der Kölner Silvesternacht eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss beauftragte Prof. Rudolf Egg mit der Erstattung eines Gutachtens. Dieses wurde am 30. September 2016 vorgelegt. Rudolf Egg und seine Kollegen erhielten Einsicht in die anonymisierten Strafanzeigen und werteten diese systematisch aus: Wer waren die Täter, waren sie organisiert? Wie ist das Verhalten der Polizei in jener Nacht zu bewerten? Welche Fehler wurden begangen und wie haben diese das Verhalten der Täter beeinflusst? Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Beantwortung dieser Fragen gewinnen für die Vermeidung ähnlicher Vorfälle in der Zukunft? Wie ist vor diesem Hintergrund das Vorgehen der Polizei an Silvester 2016 zu beurteilen? Wie sollten unsere Integrationsbemühungen aussehen, um die mit der Migration verbundenen Kriminalitätsrisiken möglichst gering zu halten?

Darüber werden wir nach seinem Vortrag mit Prof. Rudolf Egg diskutieren können. Dies gibt uns zugleich Gelegenheit, innezuhalten und einen nüchternen Blick auf die Zusammenhänge von Migration und Kriminalität und die langfristigen Mühen der Integration zu werfen. Prof. Rudolf Egg ist einer der renommiertesten Kriminalpsychologen des Landes und ein gefragter Interviewpartner für Funk und Fernsehen. Von 1997 bis 2014 war er Direktor der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder (KrimZ). Er lebt in Wiesbaden.

Direkt im Anschluß der Matinée findet eine Vernissage statt.