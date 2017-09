Psych in Bloom Festival

Zwei Tage lang feiern wir die Sounds des Psych, Krautrock und Shoegaze, inklusive Rahmenprogramm aus Live Visuals, Rauminstallationen, Vorträgen, Workshops uvm. Live: 10 000 Russos, Acid Mothers Temple, Camera, Tristan Rêverb, Korb, Günter Schlienz, Jamhed, Radar Men from the Moon, Space Invaders, Wight & more!