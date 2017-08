Rebecca Trescher Quartett

Die Klarinettistin Rebecca Trescher stellt ihr neues Quartett vor: organisch, reflexbetont und mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Sie präsentiert aktuelle Eigenkompositionen, die durch den Nürnberger Pianisten Andreas Feith, den Berliner Bassisten Sebastian Klose und den Kölner Schlagzeuger Dominik Raab neu interpretiert werden. Kostbare Miniaturen, minutiös ausgearbeitete Texturen, Komponiertes und Improvisiertes, sensible aber auch erfrischend zupackende Blicke auf die Welt um uns und in uns. Und: Es groovt herrlich! Rebecca Trescher ist in Tübingen geboren. Sie studierte an der Hochschule für Musik Nürnberg unter anderem Klarinette, Komposition, Musikpädagogik und Master of Music. Sie lebt und arbeitet als freischaffende Musikerin, Komponistin und Musikpädagogin in Nürnberg und München. Seit 2009 leitet sie erfolgreich eigene Ensembles. Rebecca Trescher gewann zahlreiche Stipendien und Preise.

Musiker:

Rebecca Trescher, Klarinette

Andreas Feith, Klavier

Sebastian Klose, Bass

Dominik Raab, Schlagzeug

Links: