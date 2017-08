× Erweitern Processed with VSCOcam with t1 preset

Marcus Staiger wuchs in Kornwestheim auf, zog nach dem Abitur nach Berlin und gründete 1998 das Rap-Label Royal Bunker. Mit diesem beeinflusste er nachhaltig die deutsche Hip-Hop-Szene und entdeckte zahlreiche Rap-Künstler und -Gruppen. Zurzeit schreibt er an seinem zweiten Buch, einer Reportage-Erzählung über eine Reise nach Rojava in Nordsyrien. Mit einer Vielzahl von kleinen Alltagsbeschreibungen, Auszügen aus Interviews und Gesprächen versucht e reinen Eindruck von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu vermitteln. Marcus Staiger ist auch in antirassistischen Zusammenhängen aktiv und beschäftigt sich hauptsächlich mit den politischen Rahmenbedingungen, die Menschen zu Geflüchteten machen und unter denen diese leben müssen. Die Autorenbegegnung mit Marcus Staiger zu seinem Buch „Reportage aus Rojava” findet in der Stadtbücherei im Kultur- und Kongresszentrum Das K statt.