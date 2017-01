Robbie Boyd aus London macht auf seiner Tour durch Europa in der Nürtinger Alten Seegrasspinnerei Station. Im Gepäck hat er nicht zuletzt Lieder aus seinem neuen Album „Break the Chain“, die um Liebe, Selbstentdeckung und Beziehung kreist. Ein englischer Kritiker meinte, dass „diese Sammlung von super entspannten Songs direkt aus dem Herzen hervor strömen.“ Die hinreißenden Melodien und nachdenklich stimmenden Texte erinnern an Cat Stevens, Van Morrison und The Beatles. Robbie Boyd war auch schon in Konzertsälen in den USA, Argentinien und Japan zu hören – und natürlich auch im BBC Radio.