SWR4-Sommererlebnis

Eine Radiosendung aus Pforzheim, Livemusik vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim sowie dem Musikverein Dillweißenstein und vielfältige Einblicke in 250 Jahre Schmuck- und Uhrenindustrie — all das können Besucher des SWR4-Sommererlebnisses am Dienstag, 29. August, vor dem Schmuckmuseum Pforzheim erleben. Das Jahr des Jubiläumsfestivals 2017 hat der SWR zum Anlass genommen, eine Sendung aus der Goldstadt zu übertragen. Die Moderatoren sind Irene Merkel und Jürgen Essig.

Gegen 13 Uhr geht es los mit geführten Rundgängen durch das Schmuckmuseum oder das nach seiner Umgestaltung im April wiedereröffnete Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie.

Anschließend präsentiert das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Timo Handschuh musikalische Highlights von der leichten Klassik über den Tango bis hin zur Filmmusik.

Radio live und zum Miterleben gibt es von 16 bis 17 Uhr, wenn Badenradio seine Nachmittagssendung von Pforzheim ausstrahlt. Bei Interviews und Beiträgen erfahren Gäste und Zuhörer viel Wissenswertes über die Besonderheiten der Goldstadt Pforzheim und die 250-jährige Geschichte seiner Traditionsindustrien.

Mit modernen und traditionellen Klängen des Musikvereins Dillweißenstein, dirigiert von Sascha Eisenhut, klingt der Abend aus.

Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen SWR, Kulturamt und Schmuckmuseum sowie Technischem Museum und dem Jubiläumsfestival 250 Jahre Goldstadt Pforzheim statt. Das Programm zusammengestellt hat Christina Klittich.