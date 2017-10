Wenn Sammy & Kylie Horner auf der Bühne stehen, spürt man sofort, dass da zwei Künstler von Welt Musik machen. Kylie kommt aus Australien und Sammy aus Irland. Im Laufe eines jeden Jahres sind sie regelmäßig in den USA und Kanada auf Tour, anschließend folgen Konzerte und Workshops in Bangladesch in den Slums und danach geht es nach Australien und Europa. Die beiden haben Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt und erlebt. Das prägt ihr Leben und auch die Konzerte.

Ihre handgemachte Musik ist kreativ und voller Power. Die Texte sind mal einfach fröhlich, mal gehaltvoll und tiefsinnig und fast immer mit einer Prise irischem Humor. Da bleibt niemand unbeteiligt in seinem Stuhl sitzen.

www.facebook.com/TheSweetSorrows