Saschko all night long

Pssst, der Boss legt auf. Aber nicht Bruce Springsteen, sondern Bruce Saschko, nicht aus New Jersey, sondern aus dem New Heusteig. Die Gitarre bleibt daheim und auf dem Stick befinden sich die neuesten Kowa-Killerfiller, darunter unreleased Kowalski Musik-Stuff, weil der Boss darf die Geräte auf dem eigenen Label zuerst testen. Und jetzt alle Hände hoch, es ist Samstag und zwar die ganze Nacht und euer Gastgeber heißt Saschko. Gebt uns ein S, ein a, ein s, ein c, ein k und ein o!